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РИА Новости

Бывшего вице-мэра Кишинева задержали на 72 часа

15:18 20.09.2019
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CC BY 2.0 / Clay Gilliland / Chisinau MoldovaУлица Кишенева
Улица Кишенева
CC BY 2.0 / Clay Gilliland / Chisinau Moldova
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Бывший вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, подозреваемый в незаконном отчуждении участков под застройку в молдавской столице, был задержан на 72 часа, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры.
Ранее Грозаву был доставлен в прокуратуру для дачи показаний.
"Двадцатого сентября под руководством прокуратуры Кишинева были заслушаны лица, подозреваемые в мошенничестве, фальсификации доказательств, а также превышении служебных полномочий. В результате предпринятых мер на 72 часа были задержаны два человека — бывший вице-мэр и сотрудник генерального управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений мэрии Кишинева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Молдавская прокуратура 9 сентября провела массовые обыски, в результате которых было заведено три уголовных дела, в том числе, о создании преступной схемы по незаконной сдаче земельных участков под застройку при помощи заключения контрактов аренды. Фигурантами стали десять бывших и действующих чиновников, юридических и физических лиц.
Ранее прокуратура отмечала, что подозреваемым по этим делам грозит до десяти лет лишения свободы, а также выплата штрафов.
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