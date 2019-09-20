Бывшего вице-мэра Кишинева задержали на 72 часа

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Бывший вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, подозреваемый в незаконном отчуждении участков под застройку в молдавской столице, был задержан на 72 часа, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее Грозаву был доставлен в прокуратуру для дачи показаний.

"Двадцатого сентября под руководством прокуратуры Кишинева были заслушаны лица, подозреваемые в мошенничестве, фальсификации доказательств, а также превышении служебных полномочий. В результате предпринятых мер на 72 часа были задержаны два человека — бывший вице-мэр и сотрудник генерального управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений мэрии Кишинева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Молдавская прокуратура 9 сентября провела массовые обыски, в результате которых было заведено три уголовных дела, в том числе, о создании преступной схемы по незаконной сдаче земельных участков под застройку при помощи заключения контрактов аренды. Фигурантами стали десять бывших и действующих чиновников, юридических и физических лиц.