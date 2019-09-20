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РИА Новости

Овощи в 2019 году могут подорожать раньше обычного, считают в ЦБ

15:14 20.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонсервированные овощи
Консервированные овощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Консервированные овощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Овощи в РФ в этом году могут подорожать раньше обычного из-за более раннего пика урожайности, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Обращает на себя внимание начавшийся раньше обычного рост цен на огурцы, последовавший после значительного снижения в предыдущие месяцы. Это может сигнализировать о предстоящем более раннем, чем обычно, росте цен и на другие виды плодоовощной продукции из-за более раннего прохождения пика урожая в этом году", - сказано в материалах.
Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 3 по 9 сентября снизились на 2,7%. В сопоставимую неделю прошлого года овощи и фрукты в среднем дешевели немного быстрее (на 2,9%), привел данные ЦБ.
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При этом в целом в начале сентября потребительские цены продолжили снижение. Среднесуточные недельные темпы изменения цен остались отрицательными, в то время как в сопоставимый период прошлого года они находились в положительной области. По мнению авторов документа, это означает, что замедление инфляции в скользящем годовом выражении продолжается.
Банк России в начале сентября понизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4-4,5% с 4,2-4,7%, в следующие три года ожидает ее уровень в 4%.
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