Овощи в 2019 году могут подорожать раньше обычного, считают в ЦБ

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Овощи в РФ в этом году могут подорожать раньше обычного из-за более раннего пика урожайности, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Обращает на себя внимание начавшийся раньше обычного рост цен на огурцы, последовавший после значительного снижения в предыдущие месяцы. Это может сигнализировать о предстоящем более раннем, чем обычно, росте цен и на другие виды плодоовощной продукции из-за более раннего прохождения пика урожая в этом году", - сказано в материалах.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 3 по 9 сентября снизились на 2,7%. В сопоставимую неделю прошлого года овощи и фрукты в среднем дешевели немного быстрее (на 2,9%), привел данные ЦБ.

При этом в целом в начале сентября потребительские цены продолжили снижение. Среднесуточные недельные темпы изменения цен остались отрицательными, в то время как в сопоставимый период прошлого года они находились в положительной области. По мнению авторов документа, это означает, что замедление инфляции в скользящем годовом выражении продолжается.