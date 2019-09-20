МЧС: концентрация аммиака в астраханском офисном здании пришла в норму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Предельно допустимые концентрации аммиака и хлора в административном здании в Астрахани, где фиксировалось их превышение, в настоящее время находятся в норме, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

В четверг утром в службу спасения поступило сообщение о неизвестном запахе в помещении офиса административного здания по улице Н. Островского, 148 "у". Специалисты провели забор проб воздуха и выявили превышение ПДК аммиака и хлора. Люди из здания были эвакуированы.

Контрольные замеры, проведенные вечером, показали незначительное превышение ПДК этих веществ в помещениях №103а, 103в (ООО "Домофон Астра") и №103б – ООО "Аврора" (склад медикаментов).

"В пятницу утром вновь были произведены контрольные замеры проб воздуха на превышение ПДК. Установлено, что в помещениях №103а, 103в и 103б превышения ПДК аммиака и хлора не обнаружено", - сказал собеседник.