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РИА Новости

МЧС: концентрация аммиака в астраханском офисном здании пришла в норму

15:04 20.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Предельно допустимые концентрации аммиака и хлора в административном здании в Астрахани, где фиксировалось их превышение, в настоящее время находятся в норме, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
В четверг утром в службу спасения поступило сообщение о неизвестном запахе в помещении офиса административного здания по улице Н. Островского, 148 "у". Специалисты провели забор проб воздуха и выявили превышение ПДК аммиака и хлора. Люди из здания были эвакуированы.
Контрольные замеры, проведенные вечером, показали незначительное превышение ПДК этих веществ в помещениях №103а, 103в (ООО "Домофон Астра") и №103б – ООО "Аврора" (склад медикаментов).
"В пятницу утром вновь были произведены контрольные замеры проб воздуха на превышение ПДК. Установлено, что в помещениях №103а, 103в и 103б превышения ПДК аммиака и хлора не обнаружено", - сказал собеседник.
Он добавил, что результаты замеров проб воздуха, проведенные работниками Роспотребнадзора, находятся в обработке. Ими же будет устанавливаться источник распространения.
Смог в Москве
19 сентября, 17:17РИА Новости
Мосэкомониторинг не зафиксировал превышений по аммиаку на территории Москвы
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РоспотребнадзорРостов-на-ДонуРоссияАстраханская областьПроисшествия
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