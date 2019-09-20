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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье заинтересовано в развитие IT-индустрии

15:00 20.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий – такова тема IT-форум Digital Days, который пройдет в Твери 27-28 сентября, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, строительство, дорожное хозяйство. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере", – сказал губернатор области Игорь Руденя, комментируя предстоящий форум.
По данным пресс-службы, для участия в форуме, который проводится областным правительством и известной консалтинговой компанией Accenture, зарегистрировались более восьмисот человек.
В пресс-службе напомнили, что решение о проведении форума было принято в рамках мартовской встречи главы региона с представителями бизнеса Верхневолжья области в сфере IT-технологий. Губернатор также выступил с инициативой разработать концепцию развития IT-индустрии в регионе.
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