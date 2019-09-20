Появилось видео убийства полицейского в московском метро

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стрельба старшего прапорщика МВД Алексея Смирнова по пытавшимся его задержать в московском метро коллегам попала на видео. Ролик опубликовал Стрельба старшего прапорщика МВД Алексея Смирнова по пытавшимся его задержать в московском метро коллегам попала на видео. Ролик опубликовал "Коммерсант".

По информации издания, сотрудники Управления собственной безопасности Максим Веялко и Алексей Лимонов получили показания от гражданина Киргизии, что Смирнов берет взятки в упаковках из-под бумажных платочков. Они пришли в комнату полиции с понятыми и попросили прапорщика выложить все из карманов.

На записи видно, как старший лейтенант Веялко показал присутствующим упаковку со спрятанными в ней деньгами. После этого Смирнов неожиданно достал пистолет и выстрелил в коллегу. Другой полицейский попытался выхватить у прапорщика оружие, но Смирнов успел нажать на курок.

В результате происшествия Веялко скончался на месте от полученных ран, Лимонова госпитализировали.