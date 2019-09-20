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РИА Новости

Появилось видео убийства полицейского в московском метро

14:59 20.09.2019 (обновлено: 15:14 20.09.2019)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стрельба старшего прапорщика МВД Алексея Смирнова по пытавшимся его задержать в московском метро коллегам попала на видео. Ролик опубликовал "Коммерсант".
По информации издания, сотрудники Управления собственной безопасности Максим Веялко и Алексей Лимонов получили показания от гражданина Киргизии, что Смирнов берет взятки в упаковках из-под бумажных платочков. Они пришли в комнату полиции с понятыми и попросили прапорщика выложить все из карманов.
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На записи видно, как старший лейтенант Веялко показал присутствующим упаковку со спрятанными в ней деньгами. После этого Смирнов неожиданно достал пистолет и выстрелил в коллегу. Другой полицейский попытался выхватить у прапорщика оружие, но Смирнов успел нажать на курок.
В результате происшествия Веялко скончался на месте от полученных ран, Лимонова госпитализировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы. Подозреваемого задержали.
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СМИ раскрыли подробности убийства полицейского коллегой в московском метро
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СК РФМВД РФМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
Полиция уже давно служит не народу, а тем кому служит до них нет дела, завтра нового наймут охранять себя от народа. Нет сочувствия.
20 сентября, 15:25
ИРИван Русский
2500009
Везде есть клоуны, можно сколько угодно злорадствовать над органами. Будь то злорадство от злобы или же за деньги. Полиция занимается своими делами. И как бы кто не пукал в интете, пуки так и останутся пуками.
20 сентября, 15:44
Ryskin Andy
8010014
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