Суд получил ходатайство об аресте напавшего на коллег в Москве полицейского

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова, которого задержали после стрельбы по коллегам в метро, сообщили РИА Новости в суде.

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали.