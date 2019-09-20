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РИА Новости

Суд получил ходатайство об аресте напавшего на коллег в Москве полицейского

14:56 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова, которого задержали после стрельбы по коллегам в метро, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия", - сказал собеседник агентства.
Дело возбуждено по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали.
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
Вчера, 14:26Радио Sputnik
Появилось видео стрельбы полицейского по коллегам в московском метро
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