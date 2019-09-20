Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:54Z
https://ria.ru/20190920/1558899338.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/137518/16/1375181633_0:82:3080:1814_1036x0_80_0_0_615e5e2b63ff1c123c5a55e7ab0d3668.jpg
РИА Новости

В МИД связали глобальную безопасность с развитием отношений с Китаем

14:54 20.09.2019
277
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дальнейшее развитие отношений России и Китая способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности и безопасности, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Кроме этого, 1 октября 2019 года отмечается 70-летие образования КНР.
"К празднованию 70-летия установления дипломатических отношений наши страны подошли с весьма внушительным багажом и еще более амбициозными задачами. Российско-китайские отношения вступают в новый этап развития. Дальнейшее их углубление по всем направлениям - веление времени, отвечающее интересам народов двух государств, способствующее обеспечению безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерениях, достижению идеалов прочного мира и устойчивого развития", - написал Моргулов в статье "Российско-китайские отношения на новом историческом старте развития" для журнала "Международная жизнь".
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:43РИА Новости
В МИД прокомментировали обвинения США в адрес России и Китая в кибератаках
Как отметил Моргулов, в истории отношений Москвы и Пекина были разные периоды, однако сегодня можно уверенно утверждать, что определяющим стал вектор на добрососедство, дружбу и сотрудничество.
"Сейчас российско-китайские отношения отличаются мощной, устойчивой динамикой и по праву характеризуются как лучшие в своей истории. Они базируются на прочном фундаменте взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, исключающем привнесение конъюнктурного содержания в двусторонний диалог. Такой формат позволяет не только сохранять наработанный позитив, но и эффективно уплотнять взаимодействие, выходить на решение самых чувствительных вопросов", - добавил замглавы МИД РФ.
По словам Моргулова, Россия и Китай при этом не останавливаются на достигнутом и на постоянной основе обогащают диалог новым содержанием.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:50Война в Сирии
В МИД хотят тесно сотрудничать с Китаем в решении проблем Сирии
810000
Обсудить 0
Игорь МоргуловМИД РФКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35
РИА
Новости
Рига
Посол России в Латвии уверен, что санкциям придет конец
Денежные купюры России и США
Страны ЕАЭС гармонизируют валютный контроль к 2024 году
Вице-премьер Кубы Ригардо Кабрисас Руис во время встречи с заместителем председателя правительства РФ, курирующим Оборонно-промышленный комплекс, Юрием Борисовым
Россия и Куба обсудят вопросы двухстороннего экономического сотрудничества
Лента
новостей
Катера береговой охраны США во время поисковых работ на месте гибели корейского судна Орион-501
США обвиняют Южную Корею в незаконном рыболовстве
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
Премьер: Болгария не в силах заставить ЕС снять санкции
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали обвинения США в адрес России и Китая в кибератаках
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп заявил, что ему нужна всеобъемлющая торговая сделка с Китаем
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
На Украине завершили на 90% процесс выделения оператора ГТС из "Нафтогаза"
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп назвал Китай "в некотором роде" угрозой всему миру
Митинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе
Власти Венесуэлы прокомментировали достижение соглашений с оппозицией
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния