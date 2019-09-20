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РИА Новости

Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел силовиками Донецка как теракт

14:53 20.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики завела уголовное дело после ранения мирного жителя в результате обстрела украинскими силовиками запада Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в четверг в результате обстрела украинскими силовиками запада Донецка был ранен мужчина.
"Следствие проводится в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, по приказу которого 19 сентября произведен обстрел из стрелкового вооружения территории поселка шахты "Трудовская", расположенного в Петровском районе Донецка, в результате чего гражданин 1974 года рождения получил огнестрельное пулевое ранение", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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