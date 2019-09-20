Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел силовиками Донецка как теракт

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики завела уголовное дело после ранения мирного жителя в результате обстрела украинскими силовиками запада Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что в четверг в результате обстрела украинскими силовиками запада Донецка был ранен мужчина.

"Следствие проводится в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, по приказу которого 19 сентября произведен обстрел из стрелкового вооружения территории поселка шахты "Трудовская", расположенного в Петровском районе Донецка, в результате чего гражданин 1974 года рождения получил огнестрельное пулевое ранение", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.