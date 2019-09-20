В МИД хотят тесно сотрудничать с Китаем в решении проблем Сирии

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия настроена на самое тесное сотрудничество с КНР в решении проблем Сирии, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Пекин повышает свой профиль в сирийских делах, что с учетом заметного улучшения ситуации в САР открывает перспективы участия КНР наряду с Россией и другими государствами в постконфликтном восстановлении этой страны. Настроены на самое тесное сотрудничество с китайскими партнерами в решении насущных проблем Сирии, содействии скорейшей нормализации жизни сирийского народа", - написал Моргулов в статье "Российско-китайские отношения на новом историческом старте развития" для журнала " Международная жизнь ".

По словам замминистра, Россия высоко оценивает российско-китайское взаимодействие в противодействии безапелляционным попыткам Запада обвинить Дамаск в химических атаках и в этом контексте навязать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несвойственные ей атрибутивные функции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.