Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:51Z
https://ria.ru/20190920/1558898912.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_99:0:2963:1611_1036x0_80_0_0_4693888484554a3f606a5aa345e6b4f7.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В МИД хотят тесно сотрудничать с Китаем в решении проблем Сирии

14:50 20.09.2019 (обновлено: 14:51 20.09.2019)
134
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия настроена на самое тесное сотрудничество с КНР в решении проблем Сирии, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Пекин повышает свой профиль в сирийских делах, что с учетом заметного улучшения ситуации в САР открывает перспективы участия КНР наряду с Россией и другими государствами в постконфликтном восстановлении этой страны. Настроены на самое тесное сотрудничество с китайскими партнерами в решении насущных проблем Сирии, содействии скорейшей нормализации жизни сирийского народа", - написал Моргулов в статье "Российско-китайские отношения на новом историческом старте развития" для журнала "Международная жизнь".
По словам замминистра, Россия высоко оценивает российско-китайское взаимодействие в противодействии безапелляционным попыткам Запада обвинить Дамаск в химических атаках и в этом контексте навязать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несвойственные ей атрибутивные функции.
Совет Безопасности ООН
19 сентября, 19:07Война в Сирии
Россия и Китай проголосовали против резолюции по прекращению огня в Идлибе
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
320001
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииИгорь МоргуловМИД РФКитайСирияРоссия
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
В МИД связали глобальную безопасность с развитием отношений с Китаем
РИА
Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
Лавров и Гутерреш обсудили содействие урегулированию в Сирии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Делегация ЕС обсудит на полях Генассамблеи ООН ситуацию в Венесуэле и Сирии
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
На полях ГА ООН прорабатывается министерская встреча по Сирии
Встреча СБ ООН по Украине, фото с места события
МИД сожалеет, что СБ ООН не принял резолюцию России и КНР по Идлибу
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали обвинения США в адрес России и Китая в кибератаках
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в Сирии
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров на ГА ООН встретится с коллегами из Японии, Сирии, Китая и Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния