В МИД прокомментировали обвинения США в адрес России и Китая в кибератаках

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США и их союзники бездоказательно обвиняют Москву и Пекин в кибератаках, для России и Китая это неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"На фоне ускоряющегося развития высоких технологий серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в сфере международной информационной безопасности. С одной стороны, США и их союзники бездоказательно обвиняют Россию и КНР в кибератаках, а с другой - хотят узаконить право силовой реакции на гипотетические угрозы в виртуальном мире. Это неприемлемо ни для нас, ни для китайских партнеров", - написал Моргулов в статье "Российско-китайские отношения на новом историческом старте развития" для журнала " Международная жизнь ".

Вопрос кибербезопасности является одним из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. Соединенные Штаты постоянно обвиняют в хакерских атаках Китай, который, в свою очередь, неоднократно отвергал свою причастность к любым формам противоправных действий в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском сегменте интернета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.