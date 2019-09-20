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РИА Новости

Число кредитов с поручительством для МСП в Москве выросло на 17%

14:23 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Количество кредитов с поручительством фонда содействия кредитованию малого бизнеса в Москве выросло на 17% за девять месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал журналистам глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"За девять месяцев выросло на 16-17% по количеству кредитов обеспечения фондом. В прошлом году мы обеспечили 23,8 миллиарда рублей, на этот год делаем прогноз на 25 миллиардов", - сказал Фурсин.

Он добавил, что практика прошлых лет говорит о том, что самый большой поток заявок на поручительство подают в четвертом квартале года.
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса учрежден правительством Москвы в 2006 году. Он предлагает поручительства по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, факторингу, аккредитиву.
Поручительство покрывает до 70% от суммы финансирования малого и среднего предпринимательства, но не более 100 миллионов рублей, ставка поручительства от 0,5% годовых.
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На сегодняшний день, по словам Фурсина, кредитный портфель помощи малому и среднему бизнесу составляет более триллиона рублей.
Глава департамента добавил, что немаловажную роль в диалоге с малым и средним бизнесом играет информирование предпринимателей о мерах поддержки со стороны московских властей.
"В мае наше ведомство проводило опрос, в котором участвовало более восьми тысяч предпринимателей. Основным его предметом был вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В результате более 45% респондентов ответили, что знают и пользуются поддержкой города. Этот показатель, пусть пока он и не большой, показал положительную динамику. Всего два года назад он был намного ниже - всего чуть больше десяти процентов",- сказал Фурсин.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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