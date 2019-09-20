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РИА Новости

В Кремле могут обсудить отмену наказания за невозврат валютной выручки

14:17 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вопрос отмены уголовного наказания за нерепатриацию валютной выручки находится на повестке дня, вскоре может быть созвано совещание по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем проведения такого совещания, точной даты пока нет, мы вам сообщим, когда это будет. Действительно этот вопрос на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначено ли совещание, где планируется обсудить отмену уголовного наказания за нерепатриацию валютной выручки.
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