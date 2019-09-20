В Кремле могут обсудить отмену наказания за невозврат валютной выручки

"Мы не исключаем проведения такого совещания, точной даты пока нет, мы вам сообщим, когда это будет. Действительно этот вопрос на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначено ли совещание, где планируется обсудить отмену уголовного наказания за нерепатриацию валютной выручки.