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РИА Новости

Киев не отказывается от планов стать членом НАТО, заявили в МИД Украины

14:14 20.09.2019 (обновлено: 16:06 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Украина не отказывается от планов стать членом НАТО, но конкретных сроков перед собой не ставит, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и получить план действий по членству в НАТО. Пристайко, занимая пост главы миссии Украины в НАТО, заявлял, что Киев может стать 31 членом альянса после Македонии.
"Мы идем к членству в НАТО", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
По словам министра, Киев готов и не отказывается от плана действий по членству в НАТО. "Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - отметил он.
Глава МИД считает, что в отношении плана действий по членству в НАТО у Киева существует два сценария, один из них - упоминать о ПДЧ в каждом общении с представителями альянса.
"Второе направление предусматривает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно - конечно, если немножко добавить усилий. А когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и так далее ситуация доходит до состояния, (что) мы представляем для альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - отметил украинский министр.
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Отвечая про сроки, министр ответил: "Как только наши органы власти применят необходимое количество стандартов, мы станем interoperable - взаимосовместимыми с НАТО, тогда...".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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НАТОУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Планы Киева по вступлению в НАТО разделило народ украины и привело к потерям территорий и самой государственности. А политиков в Киеве эта история не чему не учит, так они скоро и без штанов останутся
20 сентября, 15:25
РСРоман Славянский
2681000
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