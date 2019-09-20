Киев не отказывается от планов стать членом НАТО, заявили в МИД Украины

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Украина не отказывается от планов стать членом НАТО, но конкретных сроков перед собой не ставит, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и получить план действий по членству в НАТО. Пристайко, занимая пост главы миссии Украины в НАТО, заявлял, что Киев может стать 31 членом альянса после Македонии.

"Мы идем к членству в НАТО", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда" , опубликованном в пятницу.

По словам министра, Киев готов и не отказывается от плана действий по членству в НАТО. "Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - отметил он.

Глава МИД считает, что в отношении плана действий по членству в НАТО у Киева существует два сценария, один из них - упоминать о ПДЧ в каждом общении с представителями альянса.

"Второе направление предусматривает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно - конечно, если немножко добавить усилий. А когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и так далее ситуация доходит до состояния, (что) мы представляем для альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - отметил украинский министр.

Отвечая про сроки, министр ответил: "Как только наши органы власти применят необходимое количество стандартов, мы станем interoperable - взаимосовместимыми с НАТО, тогда...".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.