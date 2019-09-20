В Австралии перевозившему бомбу в мясорубке грозит пожизненный срок

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Суд в Австралии признал виновным пытавшегося устроить взрыв в самолете с помощью спрятанной в мясорубке бомбы мужчину, сообщает издание Sydney Morning Herald.
Суд признал виновным 34-летнего Махмуда Хаята в подготовке террористического акта. В мае в том же преступлении признали виновным его брата - Халеда Махмуда Хаята.
21 августа 2017, 16:49РИА НовостиБарби и мясорубка: где ливанские террористы прячут взрывчатку
Приговор Хаяту будет вынесен позднее, ему грозит пожизненное тюремное заключение.
В 2017 году власти Австралии объявили о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке взрыва на борту самолета эмиратской авиакомпании Etihad Airways. Бомба была замаскирована под электрическую мясорубку и должна была сработать во время полета в багажном отсеке. Планы террористов не осуществились, так как в аэропорту заметили перевес в их ручной клади - сумка весила на семь килограммов больше разрешенного. Задержанные, как сообщали тогда австралийские полицейские, также планировали устроить газовую атаку с помощью приспособления для распыления отравляющих веществ.