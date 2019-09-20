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РИА Новости

В Австралии перевозившему бомбу в мясорубке грозит пожизненный срок

14:13 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Суд в Австралии признал виновным пытавшегося устроить взрыв в самолете с помощью спрятанной в мясорубке бомбы мужчину, сообщает издание Sydney Morning Herald.
Суд признал виновным 34-летнего Махмуда Хаята в подготовке террористического акта. В мае в том же преступлении признали виновным его брата - Халеда Махмуда Хаята.
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Приговор Хаяту будет вынесен позднее, ему грозит пожизненное тюремное заключение.
В 2017 году власти Австралии объявили о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке взрыва на борту самолета эмиратской авиакомпании Etihad Airways. Бомба была замаскирована под электрическую мясорубку и должна была сработать во время полета в багажном отсеке. Планы террористов не осуществились, так как в аэропорту заметили перевес в их ручной клади - сумка весила на семь килограммов больше разрешенного. Задержанные, как сообщали тогда австралийские полицейские, также планировали устроить газовую атаку с помощью приспособления для распыления отравляющих веществ.
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