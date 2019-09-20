Украина намерена накопить 21 млрд кубов газа к началу отопительного сезона

КИЕВ/БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Министерство энергетики и окружающей среды Украины планирует, что к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа будет накоплено 21 миллиард кубометров "голубого топлива", сейчас там 19,6 миллиарда кубометров газа, заявил в пятницу на брифинге министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

"Планируется, что к началу отопительного сезона у нас уже может быть 21 миллиард кубометров газа, сейчас 19,6 миллиарда кубометров", - сказал Оржель.

Он уточнил, что 21 миллиард кубометров газа нужен, чтобы Украина стабильно прошла отопительный сезон.