Ростовская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона состоялась на Фонтанной площади Ростова-на-Дону, город принял эстафету от Севастополя, сообщает правительство Ростовской области.

Артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского передали переходящий символ Года театра – статуэтку в виде веера с гербами 85 субъектов России. Таким образом, театральный марафон стартовал в Ростовской области.

"Сегодня, принимая эстафету от города-героя Севастополя, который покажет на сцене Ростовского драматического театра имени Горького три своих спектакля, уверен, что наш взыскательный, но трепетный зритель по достоинству оценит мастеров сцены. Я убежден, что театральный марафон – это событие, которое необходимо России. Не случайно все 85 регионов принимают в нем участие", - приводятся в сообщении правительства слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Он отметил, что в Год театра в России проходят масштабные гастроли творческих коллективов Ростовской области. В июле пять спектаклей Ростовского музыкального театра прошли на исторической сцене Большого театра. Впервые в этом году был организован онлайн-фестиваль спектаклей для детей на федеральном интернет-портале "Культура". В октябре в Театре драмы имени Горького пройдет фестиваль "Русская комедия" с участием театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.