Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T13:52Z
https://ria.ru/20190920/1558892658.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151953/77/1519537772_0:297:3956:2522_1036x0_80_0_0_ebc8d119297f884355e9b18f62cef166.jpg
РИА Новости
Ростовская область

Ростовская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

13:52 20.09.2019
30
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона состоялась на Фонтанной площади Ростова-на-Дону, город принял эстафету от Севастополя, сообщает правительство Ростовской области.
Артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского передали переходящий символ Года театра – статуэтку в виде веера с гербами 85 субъектов России. Таким образом, театральный марафон стартовал в Ростовской области.
"Сегодня, принимая эстафету от города-героя Севастополя, который покажет на сцене Ростовского драматического театра имени Горького три своих спектакля, уверен, что наш взыскательный, но трепетный зритель по достоинству оценит мастеров сцены. Я убежден, что театральный марафон – это событие, которое необходимо России. Не случайно все 85 регионов принимают в нем участие", - приводятся в сообщении правительства слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Он отметил, что в Год театра в России проходят масштабные гастроли творческих коллективов Ростовской области. В июле пять спектаклей Ростовского музыкального театра прошли на исторической сцене Большого театра. Впервые в этом году был организован онлайн-фестиваль спектаклей для детей на федеральном интернет-портале "Культура". В октябре в Театре драмы имени Горького пройдет фестиваль "Русская комедия" с участием театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
Всероссийский театральный марафон, посвященный Году театра, проходит через все 85 регионов России в виде эстафеты – от театра к театру, из города в город, с востока страны до самой западной точки – Калининграда. Шахтинский драматический театр 22 сентября передаст символ Года театра Национальному драматическому театру имени Басангова. В столице Калмыкии ростовский театральный коллектив представит три спектакля.
Строительство первого в России ветропарка компанией Фортум в поселке Колхозный Ульяновской области
18 сентября, 10:08Ростовская область
В Ростовской области началось обустройство фундаментов ветропарка
000000
Обсудить 0
Ростовская областьРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Воронеж
В Воронеже пройдет Десятый Платоновский фестиваль
РИА
Новости
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
"Точки роста" откроются в школах Липецкой области
Рабочая поездка Д. Медведева в Саранск
"Технопарк-Мордовия" признали лучшим государственным технопарком в России
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии обсудил развитие аэропорта Саранска с главой "Новапорт"
Лента
новостей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: Верхневолжье заинтересовано в развитие IT-индустрии
Рязань
Центр семей с приемными детьми появится в Рязанской области в 2020 году
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Число кредитов с поручительством для МСП в Москве выросло на 17%
На Командорских островах построят новый сейсмоустойчивый дом
На Командорских островах построят новый сейсмоустойчивый дом
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Для многодетных семей на Камчатке вводят льготы на транспортный налог
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов оценил значение новой больницы скорой медицинской помощи в Рязани
Суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне
Физики из Дубны запустили первый кластер вычислительного центра NICA
Сотрудник на рабочем месте Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в городе Подольске Московской области
Подмосковная система 112 будет сотрудничать со службами других регионов
Врач осматривает ребенка
Услуга "Справка в один шаг" заработала в Московской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад девочку с деформированным лицом
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
Лента новостейМолния