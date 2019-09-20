ЛНР обвинила Киев в вооруженной провокации для срыва оплаты поставок воды

ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего обвинил Киев в вооруженной провокации для срыва процесса оплаты воды со стороны республики.

"Обсуждался (на заседании в Минске 18 сентября - ред.) вопрос очередной оплаты, передачи средств за очередной месяц поставок воды. Мы обозначили очень остро тему безопасности этого процесса, поскольку при передаче средств украинская сторона предприняла провокационные действия, явно направленные на срыв этой передачи средств. Это была вооруженная провокация непосредственно на месте передачи денег", - сказал Дейнего на брифинге в Луганске.

По его словам, такие действия Киева вызывают у властей республики "очень серьезное непонимание".

"Если украинская сторона заинтересована в том, чтобы продавать воду ЛНР, значит она должна создавать безопасные условия взаимодействия в связи с исполнением обязанностей сторон в рамках этого контракта. Если они не хотят поставлять воду, то для этого не нужно устраивать вооруженные провокации, достаточно сказать, что мы прекращаем поставки", - подчеркнул Дейнего.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева. Оплата поставок с подконтрольной Киеву территории производится представителями ЛНР наличными деньгам у линии соприкосновения в Донбассе.