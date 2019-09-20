ЛНР обвинила Киев в вооруженной провокации для срыва оплаты поставок воды

ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего обвинил Киев в вооруженной провокации для срыва процесса оплаты воды со стороны республики.
"Обсуждался (на заседании в Минске 18 сентября - ред.) вопрос очередной оплаты, передачи средств за очередной месяц поставок воды. Мы обозначили очень остро тему безопасности этого процесса, поскольку при передаче средств украинская сторона предприняла провокационные действия, явно направленные на срыв этой передачи средств. Это была вооруженная провокация непосредственно на месте передачи денег", - сказал Дейнего на брифинге в Луганске.
По его словам, такие действия Киева вызывают у властей республики "очень серьезное непонимание".
"Если украинская сторона заинтересована в том, чтобы продавать воду ЛНР, значит она должна создавать безопасные условия взаимодействия в связи с исполнением обязанностей сторон в рамках этого контракта. Если они не хотят поставлять воду, то для этого не нужно устраивать вооруженные провокации, достаточно сказать, что мы прекращаем поставки", - подчеркнул Дейнего.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева. Оплата поставок с подконтрольной Киеву территории производится представителями ЛНР наличными деньгам у линии соприкосновения в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru