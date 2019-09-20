В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, почему не была подписана "формула Штайнмаера".
Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера". По словам главы украинского МИД, контактная группа в среду должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", но не выполнила этого, "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе".
"Это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованное в пятницу.
Он отметил, что "представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже". Пристайко считает, что, возможно, к тексту, который обсуждается трехсторонней контактной группой, будет что-то добавлено или отнято. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено — это должно решить трехсторонняя контактная группа" отметил глава МИД.
19 сентября, 15:23Радио SputnikГаранты "Минска" прокомментировали срыв Киевом "формулы Штайнмайера"Представители стран "нормандской четверки" и участники переговоров в Минске выразили непонимание действиями Украины в связи с ее отказом подписать согласованную "формулу Штайнмайера" по выборам в Донбассе.
Министр отметил, что подписание письменного текста "формулы Штайнмайера" является одним из условий перед "нормандским саммитом" . "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров", - отметил Пристайко.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
19 сентября, 15:45РИА НовостиДепутат Рады раскрыл детали "формулы Зеленского" по Донбассу