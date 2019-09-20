В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, почему не была подписана "формула Штайнмаера".

Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера". По словам главы украинского МИД, контактная группа в среду должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", но не выполнила этого, "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе".

"Это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - заявил Пристайко в интервью изданию " Европейская правда ", опубликованное в пятницу.

Он отметил, что "представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже". Пристайко считает, что, возможно, к тексту, который обсуждается трехсторонней контактной группой, будет что-то добавлено или отнято. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено — это должно решить трехсторонняя контактная группа" отметил глава МИД.

Министр отметил, что подписание письменного текста "формулы Штайнмайера" является одним из условий перед "нормандским саммитом" . "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров", - отметил Пристайко.

Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.