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РИА Новости

Молдавия надеется присоединиться к Евразийскому банку развития

13:35 20.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в пятницу в ходе Молдавско-российского экономического форума встретился с председателем административного совета Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым и выразил надежду, что Молдавия сможет присоединиться к ЕАБР.
"Обсудили вопросы, связанные с молдавско-российским сотрудничеством, особенно в финансово-банковской сфере. Выразил надежду на то, что Республика Молдова в ближайшем будущем станет участником Евразийского банка развития, чтобы суметь воспользоваться преимуществами и поддержкой этого важного финансового учреждения с целью инвестирования в различные проекты, особенно в сфере инфраструктуры", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По его словам, Молдавия смогла стать первой страной, получившей статус наблюдателя в Евразийском Экономическом союзе, и активно участвует в работе этого сообщества.
ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками ЕАБР также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
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МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Впервые он прошел в Кишиневе в сентябре 2018 года, в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес-объединений.
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Игорь ДодонЕвразийский банк развитияМолдавияРоссияЭкономика
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