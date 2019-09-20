Молдавия надеется присоединиться к Евразийскому банку развития

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в пятницу в ходе Молдавско-российского экономического форума встретился с председателем административного совета Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым и выразил надежду, что Молдавия сможет присоединиться к ЕАБР.

"Обсудили вопросы, связанные с молдавско-российским сотрудничеством, особенно в финансово-банковской сфере. Выразил надежду на то, что Республика Молдова в ближайшем будущем станет участником Евразийского банка развития, чтобы суметь воспользоваться преимуществами и поддержкой этого важного финансового учреждения с целью инвестирования в различные проекты, особенно в сфере инфраструктуры", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, Молдавия смогла стать первой страной, получившей статус наблюдателя в Евразийском Экономическом союзе, и активно участвует в работе этого сообщества.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками ЕАБР также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.