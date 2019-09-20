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РИА Новости

Проекты МИА "Россия сегодня" презентовали на форуме в Бангкоке

13:26 20.09.2019 (обновлено: 13:50 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДевушка использует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня" на Russian Tech Week - 2019 в технопарке "Сколково"
Девушка использует VR очки на стенде МИА Россия сегодня на Russian Tech Week - 2019 в технопарке Сколково
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БАНГКОК, 20 сен – РИА Новости. Стоящие перед теле- и радиовещателями вызовы, а также перспективы развития отрасли обсудили участники 1-го Российско-Таиландского форума по цифровому сотрудничеству, который завершился в пятницу в Бангкоке. Он собрал представителей крупнейших национальных медиа, операторов телекоммуникационных сетей, поставщиков услуг OTT, экспертов и ученых двух стран.
Организатором двухдневного форума выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Национальная комиссия по вещанию и телекоммуникациям Королевства Таиланд. Как подчеркнул, выступая на пленарной сессии, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, у России и Таиланда есть много перспективных направлений сотрудничества, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, электронное правительство, "умный город", цифровое телевидение.
На форуме в Бангкоке состоялась презентация ряда проектов МИА "Россия сегодня". Так, заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева рассказала об опытах агентства в сфере иммерсивной журналистики и особенностях технологий виртуальной и дополненной реальности. Начальник управления по работе с языковыми редакциями Объединенной дирекции иновещания Михаил Конрад поделился на профильных сессиях последними тенденциями развития цифровых технологий в журналистике, включая дистрибуцию аудио и видео. А на сессии, посвященной образованию в области медиа, заместитель главы Дирекции международного сотрудничества Игорь Картавых презентовал SputnikPro – международный проект входящего в медиагруппу информационного агентства и радио Sputnik для зарубежных журналистов, студентов профильных вузов и сотрудников пресс-служб.
SputnikPro был также представлен широкой аудитории в авторской телепрограмме тайского журналиста Нитипхумтханата Мингрутчиралая на Третьем национальном телеканале страны. В ней Игорь Картавых и Михаил Конрад рассказали об особенностях проекта и его содержательной части.
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SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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