Проекты МИА "Россия сегодня" презентовали на форуме в Бангкоке

БАНГКОК, 20 сен – РИА Новости. Стоящие перед теле- и радиовещателями вызовы, а также перспективы развития отрасли обсудили участники 1-го Российско-Таиландского форума по цифровому сотрудничеству, который завершился в пятницу в Бангкоке. Он собрал представителей крупнейших национальных медиа, операторов телекоммуникационных сетей, поставщиков услуг OTT, экспертов и ученых двух стран.

Организатором двухдневного форума выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Национальная комиссия по вещанию и телекоммуникациям Королевства Таиланд. Как подчеркнул, выступая на пленарной сессии, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, у России и Таиланда есть много перспективных направлений сотрудничества, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, электронное правительство, "умный город", цифровое телевидение.

На форуме в Бангкоке состоялась презентация ряда проектов МИА "Россия сегодня". Так, заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева рассказала об опытах агентства в сфере иммерсивной журналистики и особенностях технологий виртуальной и дополненной реальности. Начальник управления по работе с языковыми редакциями Объединенной дирекции иновещания Михаил Конрад поделился на профильных сессиях последними тенденциями развития цифровых технологий в журналистике, включая дистрибуцию аудио и видео. А на сессии, посвященной образованию в области медиа, заместитель главы Дирекции международного сотрудничества Игорь Картавых презентовал SputnikPro – международный проект входящего в медиагруппу информационного агентства и радио Sputnik для зарубежных журналистов, студентов профильных вузов и сотрудников пресс-служб.

SputnikPro был также представлен широкой аудитории в авторской телепрограмме тайского журналиста Нитипхумтханата Мингрутчиралая на Третьем национальном телеканале страны. В ней Игорь Картавых и Михаил Конрад рассказали об особенностях проекта и его содержательной части.