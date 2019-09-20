ФСБ пресекла сбор бивней мамонтов в якутском заказнике

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пограничники ФСБ РФ в Якутии пресекли незаконный сбор фрагментов бивней мамонтов тремя вооруженными браконьерами, орудовавшими в природном палеонтологическом заказнике "Янские мамонты" в Якутии, сообщил в пятницу Центр общественных связей спецслжубы.

Отмечается, что пограничниками "в ходе обследования участка местности в районе залива Ванькина Губа (побережье моря Лаптевых) Усть-Янского улуса выявлены трое работников сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива "Таба-Яна". Документы, удостоверяющие личность, имелись только у одного. Зато у задержанных обнаружились 10 фрагментов бивней мамонтов общим весом более 150 килограммов, мотопомпа для размывки грунта. "По предварительной оценке, стоимость палеонтологических останков превышает 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Вдобавок у браконьеров нашли четыре охотничьих гладкоствольных ружья и боеприпасы к ним. "В результате проверки установлено, что оружие задержанным лицам не принадлежит, на регистрационном учете органов внутренних дел не состоит", - отмечается в сообщении.

В местную инспекцию министерства охраны природы Якутии направлено сообщение о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, а оружие и боеприпасы переданы в полицию. После составления административных документов браконьеров отпустили.

Что касается судьбы фрагментов бивней мамонта, то их планируется направить на экспертизу в Академию наук Якутии. "По результатам будет принято процессуальное решение", - указывает ЦОС ФСБ.