Биби Рекса представила главную песню из саундтрека к сиквелу "Малефисенты"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американская певица и автор песен, номинантка на премию "Грэмми" Биби Рекса представила новый сингл You Can't Stop The Girl, который станет заглавным треком для фильма "Малефисента: Владычица тьмы", сообщили в WarnerMusicRussia.