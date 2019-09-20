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РИА Новости
Культура

Биби Рекса представила главную песню из саундтрека к сиквелу "Малефисенты"

16:17 20.09.2019
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© Фото : Roth Films/Walt Disney Pictures (2014)Анджелина Джоли в фильме Малефисента
Анджелина Джоли в фильме Малефисента
© Фото : Roth Films/Walt Disney Pictures (2014)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американская певица и автор песен, номинантка на премию "Грэмми" Биби Рекса представила новый сингл You Can't Stop The Girl, который станет заглавным треком для фильма "Малефисента: Владычица тьмы", сообщили в WarnerMusicRussia.
Сингл можно прослушать почти на всех стриминговых музыкальных сервисах.
Видео к песне, которое сняла клипмейкер Софи Мюллер, будет выпущено в ближайшее время.
Сиквел "Малефисенты" выйдет в прокат 17 октября.
Биби Рекса получила всемирную известность, когда написала Monster — платиновый хит Эминема и Рианны. Клипы певицы в 2019 году в общей сложности собрали более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
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