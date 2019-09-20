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РИА Новости

Австрия упростит получение гражданства для жертв нацизма

13:08 20.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Австрия упростит получение гражданства для жертв нацизма, соответствующие поправки в законодательство принял Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента).
Согласно действующему законодательству, право по упрощенной схеме вновь запросить австрийское гражданство, при этом без потери имеющегося, есть у лиц, бежавших из Австрии от нацистского режима до 9 мая 1945 года.
Одобренные парламентом поправки охватывают не учтенные ранее случаи. Теперь законодательство распространяется и на лиц, бежавших из Австрии от преследования после окончания войны и самое позднее 15 мая 1955 года.
Поправки, упрощающие получение австрийского гражданства для жертв нацизма, должны вступить в силу 1 сентября 2020 года. Исключающими причинами для получения австрийского гражданства являются осуждение к лишению свободы за тяжкие преступления, серьезные финансовые правонарушения, террористическая деятельность или негативное отношение к австрийской демократии.
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