МВФ поможет Молдавии в деле о выводе миллиарда долларов из страны

КИШИНЕВ, 20 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд поможет Молдавии в процессе расследования и возмещения вывода миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.

"Международный валютный фонд будет оказывать поддержку Национальному антикоррупционному центру в расследовании банковского мошенничества, а также в процессе возвращения похищенных денег после девальвации финансово-банковской системы. С соответствующим заявлением выступил представитель Фонда в Республике Молдова Владимир Тулин во время рабочего визита в НАЦ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ.

Тулин заявил, что МВФ в пределах своей компетенции будет оказывать поддержку НАЦ в процессе выявления и возвращения выведенных мошенническим путем денег. В то же время он попросил НАЦ следить за финансово-банковской системой, чтобы в будущем не было допущено подобного преступления. По словам Тулина, НАЦ должно сосредоточиться на сотрудничестве с учреждениями, ответственными за налоговые, финансовые и банковские операции, чтобы обеспечить максимальную прозрачность их деятельности.

Глава НАЦ Руслан Флоча признал, что в последнее время Молдавия переживает чрезвычайно сложные времена, и помощь МВФ приветствуется.

"Помимо расследования этой кражи, мы установили множество приоритетов в нашей деятельности, таких как борьба с системной коррупцией на высоком уровне, расследование всех схем, наносящих ущерб общественным интересам, и так далее. Тем не менее, главное испытание, с которым должен благополучно справиться НАЦ, - это завершение расследования кражи миллиарда, судебное преследование всех виновных и недопущение подобных преступлений против граждан в будущем", - приводит его слова пресс-служба НАЦ.