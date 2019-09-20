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РИА Новости

Синоптики предупредили о первых заморозках в Ростовской области

12:50 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Первые заморозки ожидаются в северных районах Ростовской области в ближайшие дни, при этом на юго-востоке региона до сих пор сохраняется чрезвычайная пожароопасность, сообщил РИА Новости представитель Ростовского гидрометцентра.
"У нас высотная фронтальная зона. Идут качели - то холодно, то кратковременное повышение температуры, потом опять понижение. (В понедельник-вторник) 23-24 сентября ожидаются самые холодные ночи из-за дополнительного затока холодного воздуха", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что температура воздуха и на поверхности почвы в северных районах области в это время опустится до минус 1 – минус 2 градусов. "Ожидаемые заморозки могут вызвать повреждения неубранных теплолюбивых овощных и плодовых культур", - добавил представитель Ростгидрометцентра.
При этом в юго-восточных районах в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). "На большей части территории области прошли умеренные и сильные дожди, которые снизили пожароопасность, но на юго-востоке влаги поступило недостаточно, поэтому прогноз по пожароопасности сохраняется", - сказал он, отметив, что "для сентября это нормально".
Температура воздуха в дневные часы в ближайшие дни в области будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла, по югу – до 20 градусов тепла.
Панорама Москвы
Вчера, 08:42РИА Новости
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
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ГидрометцентрРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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