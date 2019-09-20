Бут признался, что не узнал повзрослевшую дочь

БАНГКОК, 20 сен — РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, после первого за семь лет свидания с родными признался, что не узнал дочку.

"Мы давно друг друга не видели, в первый день может быть такая реакция. Я вот дочку с трудом узнал. И Алла (супруга Бута. — Прим. ред.) тоже изменилась, похорошела с нашего предыдущего свидания семь с лишним лет назад… Первый шок от свидания через столько лет уже прошел, мне кажется", — сказал Бут в интервью РИА Новости.

Он добавил, что дочка выросла красавицей, однако у нее, как и у любого человека молодого поколения, есть возрастные вызовы. Бут пообещал много говорить с дочерью об этом.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".