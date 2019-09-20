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РИА Новости

Россия благодаря Путину достигнет успехов в экономике, считает Бут

12:44 20.09.2019 (обновлено: 13:10 20.09.2019)
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© AFP 2019 / Nicolas AsfauriРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AFP 2019 / Nicolas Asfauri
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий наказание в США, считает, что президент России Владимир Путин займется экономикой с таким же упорством, с каким он занимался модернизацией российской армии, и за несколько лет Россия добьется значительных успехов.
"На самом деле, я очень переживаю за родину, очень хочу, чтобы у нас было все в порядке, чтобы с экономикой было все в порядке. Я смотрю по газетам нашим, вижу очень много хорошего. И за Москву сердце радуется, и то, что на Дальнем Востоке происходит, очень радует. Конечно и то, что наша армия снова стала, наконец, уважаема, и что люди снова стремятся служить, и зарплаты им неплохо подняли. Слежу за всем этим. Очень хотелось бы, конечно, посмотреть, что было на МАКС, новые самолеты увидеть. Ну, это у меня скоро получится, как дойдут газеты за тот период", - сказал Бут в интервью РИА Новости.
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При этом он отметил, что его беспокоит нарастание тревожных сигналов и негативных тенденций в экономике.
"Но я думаю, что Владимир Владимирович Путин, после того, как он разобрался с нашими "Авангардами", "Посейдонами" и другими вооружениями, займется экономикой с тем же упорством и последовательностью, и за несколько лет мы добьемся значительных успехов", - резюмировал собеседник агентства.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута>>
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Алла БутВиктор БутВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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