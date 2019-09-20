Устинов пообещал не скрываться от суда

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Павел Устинов, осужденный за нанесение травмы росгвардейцу на несанкционированной акции, заявил на заседании Мосгорсуда, где решается, выпустят ли его из СИЗО, что не намерен скрываться от суда.

"Я не намерен скрываться, кому-либо угрожать или другим образом мешать производству по делу", - обратился Устинов к судье, поддержав просьбу об освобождении.

Законность приговора Устинову Мосгорсуд проверит 26 сентября.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.