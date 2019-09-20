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РИА Новости

Устинов пообещал не скрываться от суда

12:44 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов
Павел Устинов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Павел Устинов. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Павел Устинов, осужденный за нанесение травмы росгвардейцу на несанкционированной акции, заявил на заседании Мосгорсуда, где решается, выпустят ли его из СИЗО, что не намерен скрываться от суда.
"Я не намерен скрываться, кому-либо угрожать или другим образом мешать производству по делу", - обратился Устинов к судье, поддержав просьбу об освобождении.
Законность приговора Устинову Мосгорсуд проверит 26 сентября.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 12:29РИА Новости
Прокуратура заявила о нецелесообразности содержания Устинова под стражей
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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Дело Павла УстиноваМоскваПроисшествия
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