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РИА Новости

Бут пошутил о теме возвращения домой

12:43 20.09.2019 (обновлено: 13:11 20.09.2019)
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© AFP 2019 / Nicolas AsfauriРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AFP 2019 / Nicolas Asfauri
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
БАНГКОК, 20 сен - РИА Новости. Виктор Бут в интервью РИА Новости в шутку предположил, что укрепление обороноспособности России, в том числе запуск в серийное производство ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард", может способствовать его скорейшему освобождению.
"Улучшение жизни в России, упрочение обороноспособности России и постоянное укрепление позиции России в мире – это самый короткий путь к моему освобождению. Серийное производство и постановка Россией на вооружение "Кинжалов" и "Авангардов" - вот то, что может обеспечить мое возвращение домой. Главное, чтобы при подписании нашими противниками капитуляции, не забыли оговорить и возвращение всех военнопленных (смеется)", - пошутил Бут.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута>>
Российский предприниматель Виктор Бут
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