На Командорских островах построят новый сейсмоустойчивый дом

"В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента и наружных сетей канализации. В ближайшее время запланирован выход судна из Владивостока с домокомплектом на борту. После доставки всех материалов начнется сборка панелей и монтаж здания. Это проверенная серия, дом сейсмостойкий, аналогичные жилые дома уже построены здесь, в селах Никольское, Тымлат, Ключи и поселке Оссора", - процитировал собеседник агентства слова представителя регионального Минстроя.