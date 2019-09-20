На Командорских островах построят новый сейсмоустойчивый дом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Строительство нового многоквартирного дома началось в единственном населенном пункте на Командорских островах - селе Никольское, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
По его словам, дом построят за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Сдача дома запланирована на май следующего года - в новостройку переедут 12 семей, имеющих сейчас жилье, числящееся в аварийном жилфонде.
"В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента и наружных сетей канализации. В ближайшее время запланирован выход судна из Владивостока с домокомплектом на борту. После доставки всех материалов начнется сборка панелей и монтаж здания. Это проверенная серия, дом сейсмостойкий, аналогичные жилые дома уже построены здесь, в селах Никольское, Тымлат, Ключи и поселке Оссора", - процитировал собеседник агентства слова представителя регионального Минстроя.
Проект дома предусматривает однокомнатные, а также двух- и трехкомнатные квартиры. Общая площадь жилых помещений составляет 581,3 квадратных метра.
В рамках пятого Восточного экономического форума правительство Камчатского края и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали дополнительное соглашение о выделении средств субъекту в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". До 2022 года край получит финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 804 миллионов рублей, также на переселение жителей края из аварийных домов будут направлены более 620 миллионов рублей из бюджета региона.