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РИА Новости
Камчатский край

На Командорских островах построят новый сейсмоустойчивый дом

12:43 20.09.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяНа Командорских островах построят новый сейсмоустойчивый дом
На Командорских островах построят новый сейсмоустойчивый дом
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Строительство нового многоквартирного дома началось в единственном населенном пункте на Командорских островах - селе Никольское, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
По его словам, дом построят за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Сдача дома запланирована на май следующего года - в новостройку переедут 12 семей, имеющих сейчас жилье, числящееся в аварийном жилфонде.

"В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента и наружных сетей канализации. В ближайшее время запланирован выход судна из Владивостока с домокомплектом на борту. После доставки всех материалов начнется сборка панелей и монтаж здания. Это проверенная серия, дом сейсмостойкий, аналогичные жилые дома уже построены здесь, в селах Никольское, Тымлат, Ключи и поселке Оссора", - процитировал собеседник агентства слова представителя регионального Минстроя.

Проект дома предусматривает однокомнатные, а также двух- и трехкомнатные квартиры. Общая площадь жилых помещений составляет 581,3 квадратных метра.
В рамках пятого Восточного экономического форума правительство Камчатского края и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали дополнительное соглашение о выделении средств субъекту в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". До 2022 года край получит финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 804 миллионов рублей, также на переселение жителей края из аварийных домов будут направлены более 620 миллионов рублей из бюджета региона.
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