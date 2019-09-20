Бут рассказал, что позанимался с дочерью йогой

БАНГКОК, 20 сен - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, рассказал, что позанимался со своей дочерью Лизой йогой, когда семья смогла увидеться впервые за долгое время.

Бут признался, что не сразу узнал повзрослевшую дочь.

"Сразу нашли много общих точек соприкосновения. Она, например, тоже хорошо знает йогу и активно занимается. Мы сегодня даже разминку небольшую сделали вместе, чтобы не мерзнуть, сегодня прохладно было днем, так что она молодец. Ну, естественно, мама с дочкой имеют некоторые противоречия, это нормально, так что здесь надо говорить, правильно расставить акценты везде. Так что будем общаться и вместе решать эти вопросы", - сказал Бут в интервью РИА Новости.

Ранее супруга и дочь Виктора Бута прибыли в Мэрион, власти США позволили им провести ряд свиданий с россиянином. Первая за семь лет встреча прошла в среду.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, американских военнослужащих, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".