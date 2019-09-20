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РИА Новости

Бут рассказал, что позанимался с дочерью йогой

12:42 20.09.2019 (обновлено: 13:11 20.09.2019)
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
БАНГКОК, 20 сен - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, рассказал, что позанимался со своей дочерью Лизой йогой, когда семья смогла увидеться впервые за долгое время.
Бут признался, что не сразу узнал повзрослевшую дочь.
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"Сразу нашли много общих точек соприкосновения. Она, например, тоже хорошо знает йогу и активно занимается. Мы сегодня даже разминку небольшую сделали вместе, чтобы не мерзнуть, сегодня прохладно было днем, так что она молодец. Ну, естественно, мама с дочкой имеют некоторые противоречия, это нормально, так что здесь надо говорить, правильно расставить акценты везде. Так что будем общаться и вместе решать эти вопросы", - сказал Бут в интервью РИА Новости.
Ранее супруга и дочь Виктора Бута прибыли в Мэрион, власти США позволили им провести ряд свиданий с россиянином. Первая за семь лет встреча прошла в среду.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, американских военнослужащих, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута>>
Алла Бут
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