Фестиваль "Спасская башня" стартует на Сахалине

МОСКВА, 20 сен – Пресс-служба фестиваля "Спасская башня". Фестиваль "Спасская башня на Сахалине" пройдёт в столице островного региона с 20 по 28 сентября. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" - Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.

Уже сегодня зрители увидят выступление Центрального военного оркестра в Киноконцертном зале "Октябрь". Также ведущий музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации совершит гастрольную поездку по Сахалину. На 21 сентября запланировано выступление перед зрителями в Ногликах. 22 сентября оркестр выступит в Охе, 23 сентября – в Тымовском, 24 сентября – в Александровске-Сахалинском, 25 сентября – в Смирных, 26 сентября – в Поронайске.

Впервые в фестивальных мероприятиях "Спасской башни на Сахалине" примет участие оркестр Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения.

24 сентября главный военный музыкальный коллектив Армении посетит с концертами Южно-Курильск и село Малокурильское, 25 сентября – Курильск. Вход на концерты свободный. После возвращения с Курильских островов оркестр порадует своим выступлением зрителей областного центра. Единственный концерт состоится на сцене Конгресс-Холла "Столица" 28 сентября.

Кроме того, в фестивальных мероприятиях "Спасская башня на Сахалине" примет участие военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона. 21 сентября военные музыканты выступят в Углегорске, а 22 сентября в Шахтёрске.

Напомним, что Центральный военный оркестр Минобороны России в этом году стал обладателем приза зрительских симпатий Фестиваля "Спасская башня", который 1 сентября завершился в Москве на Красной площади.

Каждый день на брусчатку Красной площади выходили военные оркестры и музыкальные коллективы из 12 стран – Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, а также две международные группы – Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев.

Грандиозный праздник в сердце столицы был бы невозможен без Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть" – постоянных партнёров и верных друзей "Спасской башни", которые оказывают всестороннюю поддержку Фестивалю, помогают ему развиваться и оставаться одним из самых масштабных международных проектов.