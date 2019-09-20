Московские пожарные примут участие в закрытии мотосезона

МОСКВА, 20 сен - РИА Недвижимость. Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах ГКУ "Пожарно-спасательный центр" примут участие в закрытии мотосезона в Москве 21 сентября, говорится в сообщении ведомства.

"22 пожарно-спасательных мотоцикла ГКУ "ПСЦ" будут сопровождать колонну московских байкеров, которые торжественно проедут от проспекта Сахарова в 11.30 по Садовому кольцу", - отмечается в нем.

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На проспекте Академика Сахарова будет работать интерактивная выставка, где профессиональные спасатели обучат всех желающих оказанию первой помощи и действиям при ДТП.

С начала мотосезона (с 1 мая 2019 года) московские спасатели на пожарно-спасательных мотоциклах совершили 1774 выезда. Из них на патрулирование - 1080, пожары – 18, ДТП – 109, социальную помощь населению оказывали 173 раза, для обеспечение пожарной безопасности на мероприятиях федерального и городского значения привлекались 187 раз, уточняется в материале.