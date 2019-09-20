Глава Мордовии обсудил развитие аэропорта Саранска с главой "Новапорт"

"Аэропорт должен бесперебойно работать, обеспечивать безопасность пассажиров и осуществлять рейсы в максимально возможное количество городов и стран. При этом важно, чтобы стоимость билетов была оптимальной и как можно дешевле для населения", - сказал Волков.