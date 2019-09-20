Глава Мордовии обсудил развитие аэропорта Саранска с главой "Новапорт"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил перспективы развития аэропорта Саранска на встрече с председателем совета директоров ООО "Новапорт Холдинг" Романом Троценко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча состоялась в продолжение исполнения соглашения о намерениях по реализации проекта развития международного аэропорта в Саранске, подписанного в июне 2019 года между правительством Мордовии и компанией "Новапорт", которая осуществляет стратегическое управление сетью региональных аэропортов в 17 городах России.
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"На встрече Волкова и Троценко были озвучены планы по повышению годового пассажиропотока через саранский аэропорт до 500 тысяч человек, увеличению количества рейсов и снижению стоимости авиабилетов, организации работы международного терминала. Темой обсуждения стала "дорожная карта", разработанная с целью обеспечить достижение поставленных целей", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии подчеркнул приоритеты программы развития саранского аэропорта.
"Аэропорт должен бесперебойно работать, обеспечивать безопасность пассажиров и осуществлять рейсы в максимально возможное количество городов и стран. При этом важно, чтобы стоимость билетов была оптимальной и как можно дешевле для населения", - сказал Волков.