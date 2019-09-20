Росгвардия выдала Павлу Устинову положительную характеристику

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Росгвардия выдала Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции, положительную характеристику, заявила прокурор в Мосгорсуде.

"Необходимо учесть положительные характеристики, выданные ему по месту проживания и прохождения срочной службы", - сказала прокурор на заседании Мосгорсуда, где решается, выпустят ли Устинова из СИЗО.

Устинов проходил службу в Росгвардии.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.