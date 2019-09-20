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РИА Новости

Росгвардия выдала Павлу Устинову положительную характеристику

12:31 20.09.2019 (обновлено: 12:45 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Росгвардия выдала Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции, положительную характеристику, заявила прокурор в Мосгорсуде.
"Необходимо учесть положительные характеристики, выданные ему по месту проживания и прохождения срочной службы", - сказала прокурор на заседании Мосгорсуда, где решается, выпустят ли Устинова из СИЗО.
Устинов проходил службу в Росгвардии.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 12:28РИА Новости
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За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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Дело Павла УстиноваРосгвардияРоссияОбщество
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