Прокуратура заявила о нецелесообразности содержания Устинова под стражей

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Прокуратура считает, что дальнейшее содержание актера Павла Устинова под стражей нецелесообразно.

В ходатайстве за подписью заместителя генпрокурора указывалось, что "дальнейшее содержание под стражей нецелесообразно" с учетом "данных о личности Устинова и поручительства народного артиста [Константина] Райкина".

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".