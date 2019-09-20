Первая подлодка "Варшавянка" завершила заводские испытания

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила этап заводских испытаний и в начале октября приступит к прохождению государственных, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова.

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вышла на заводские ходовые испытания 16 августа и вернулась на завод 17 сентября. В ближайшее время ее начнут готовить к государственным испытаниям, которые запланированы на начало октября.

"Сдаточная команда АО "Адмиралтейские верфи" и экипаж первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершили программу заводских ходовых испытаний. В программу входили скоростные, маневренные и глубоководные испытания; замер магнитных полей, а также проверка гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, электроэнергетической установки и системы обеспечения жизнедеятельности", - сказала Грицкова.

По ее словам, все системы и механизмы подводной лодки работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками. Корабль успешно выполнил все запланированные погружения, в том числе глубоководное.