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РИА Новости

Первая подлодка "Варшавянка" завершила заводские испытания

12:28 20.09.2019 (обновлено: 12:30 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодводная лодка класса "Варшавянка"
Подводная лодка класса Варшавянка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подводная лодка класса "Варшавянка". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила этап заводских испытаний и в начале октября приступит к прохождению государственных, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова.
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вышла на заводские ходовые испытания 16 августа и вернулась на завод 17 сентября. В ближайшее время ее начнут готовить к государственным испытаниям, которые запланированы на начало октября.
"Сдаточная команда АО "Адмиралтейские верфи" и экипаж первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершили программу заводских ходовых испытаний. В программу входили скоростные, маневренные и глубоководные испытания; замер магнитных полей, а также проверка гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, электроэнергетической установки и системы обеспечения жизнедеятельности", - сказала Грицкова.
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По ее словам, все системы и механизмы подводной лодки работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками. Корабль успешно выполнил все запланированные погружения, в том числе глубоководное.
Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 метров, предельная глубина погружения — 300 метров; дальность подводного плавания экономической скоростью — 400 миль; дальность плавания с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.
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