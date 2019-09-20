Москалькова считает необоснованным арест Павла Устинова

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова считает необоснованным содержание под стражей актера Павла Устинова, осужденного за вывих плеча росгвардейца.

"Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно", - сказала она журналистам в Мосгорсуде.

Москалькова пришла на заседание, где решится, освобождать ли Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.