Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T12:28Z
https://ria.ru/20190920/1558886403.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155886/06/1558860667_223:314:2105:1373_1036x0_80_0_0_5960d57d30da70b7aac8dca49ebbeb1c.jpg
РИА Новости

Москалькова считает необоснованным арест Павла Устинова

12:28 20.09.2019
210
© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова считает необоснованным содержание под стражей актера Павла Устинова, осужденного за вывих плеча росгвардейца.
"Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно", - сказала она журналистам в Мосгорсуде.
Москалькова пришла на заседание, где решится, освобождать ли Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
18 сентября, 16:40РИА Новости
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Подробности заседания суда по делу Павла Устинова в онлайн-репортаже РИА Новости >>
000000
Обсудить 0
Павел УстиновТатьяна МоскальковаМосковский городской судРоссия
Рекомендуем
Павел Устинов в суде
Росгвардия выдала Павлу Устинову положительную характеристику
РИА
Новости
Павел Устинов
Устинов пообещал не скрываться от суда
Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
Мосгорсуд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде
Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
Решение освободить актера Устинова справедливо, заявил Кучерена
Лента
новостей
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Прокуратура заявила о нецелесообразности содержания Устинова под стражей
Современная жилая застройка в Салехарде
На Ямале капитально отремонтировали более 90 домов
Аптека
Росздравнадзор: во всех регионах России сформированы запасы лекарств
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО
Еврейка из Венгрии с детьми идут в газовые камеры Освенцима, май или июнь 1944 года
В Зальцбурге в возрасте 106 лет скончался австриец, переживший 4 концлагеря
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
Путин остался доволен активной фазой учений "Центр-2019"
Здание Национального банка Украины в Киеве
Антикоррупционное бюро Украины возбудило три дела против главы Нацбанка
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
Павел Устинов выйдет из СИЗО до конца дня
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
Юрист объяснил, почему судья отказался смотреть видео задержания Устинова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния