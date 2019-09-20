Москалькова считает необоснованным арест Павла Устинова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова считает необоснованным содержание под стражей актера Павла Устинова, осужденного за вывих плеча росгвардейца.
"Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно", - сказала она журналистам в Мосгорсуде.
Москалькова пришла на заседание, где решится, освобождать ли Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.
18 сентября, 16:40РИА НовостиВ Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".