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РИА Новости

Турция изучит предложение России о поставке истребителей

12:28 20.09.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Турция изучит российское предложение о поставках новейших истребителей, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
"Россияне захотели показать свою продукцию на фестивале Teknofest в Стамбуле. Эта тема пока очень и очень новая. Есть предложение. Они сказали: посмотрите на наши самолеты. Нужно эти предложения изучить", - цитирует Демира телеканал CNN Turk.
Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, прибывшие в Турцию для участия во втором технологическом фестивале Teknofest, который проходит с 17 по 22 сентября, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Пентагон
17 сентября, 18:15РИА Новости
США прокомментировали интерес Турции к российским Су-35 и Су-57
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Су-57Исмаил ДемирБе-200Су-35Владимир ПутинТурцияРоссияВ мире
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