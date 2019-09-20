Турция изучит предложение России о поставке истребителей

АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Турция изучит российское предложение о поставках новейших истребителей, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
"Россияне захотели показать свою продукцию на фестивале Teknofest в Стамбуле. Эта тема пока очень и очень новая. Есть предложение. Они сказали: посмотрите на наши самолеты. Нужно эти предложения изучить", - цитирует Демира телеканал CNN Turk.
Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, прибывшие в Турцию для участия во втором технологическом фестивале Teknofest, который проходит с 17 по 22 сентября, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.