Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T12:18Z
https://ria.ru/20190920/1558885474.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155881/68/1558816887_92:75:1991:1143_1036x0_80_0_0_65c1413f007982c61e29b645a1b28e0e.jpg
РИА Новости

Следователи осматривают задержанные северокорейские суда в Находке

12:18 20.09.2019
259
© РИА Новости / ФСБ РФСудна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Следователи осматривают в Находке задержанные северокорейские суда, в том числе шхуну, экипаж которой напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного СУ СК на транспорте.
"В настоящее время проводится осмотр рыболовецкой шхуны, на котором было совершено нападение, а также иные необходимые следственные действия", - сказал собеседник агентства.
Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Вчера, 12:10РИА Новости
СК допросил пострадавших при нападении рыбаков из КНДР пограничников
300000
Обсудить 0
Следственный комитет РФФСБ РФВладивостокКНДРРоссияПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК допросил пострадавших при нападении рыбаков из КНДР пограничников
РИА
Новости
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Поддержка главы Южной Кореи упала до минимума из-за сближения с КНДР
Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018
Операция в Ходейде может подорвать Стокгольмские соглашения, заявили хуситы
Лента
новостей
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Статуя Фемиды в суде
В Абхазии специалист из России не явился на заседание по иску Квицинии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Каски рабочих
На Украине горняки отказались выходить из шахты, требуя выплаты зарплат
Полиция
Источник: стрелявший в коллег в Москве полицейский не стал давать показания
Сотрудник ФСИН
В Красноярском крае проверят колонию, где сотрудники ФСИН устроили стриптиз
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали ситуацию в Персидском заливе
Российский предприниматель Виктор Бут
Семья Бута может обратиться за помощью к американским правозащитникам
Здание Государственной Думы в Москве
Комиссия Госдумы обсудит публикацию DW о Кавказе 2009 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
05:48Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
05:38Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
04:45Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Лента новостейМолния