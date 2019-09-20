Следователи осматривают задержанные северокорейские суда в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Следователи осматривают в Находке задержанные северокорейские суда, в том числе шхуну, экипаж которой напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного СУ СК на транспорте.

"В настоящее время проводится осмотр рыболовецкой шхуны, на котором было совершено нападение, а также иные необходимые следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.