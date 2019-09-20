В Москве начинается первый Международный фестиваль полинезийского танца

"В программе фестиваля мастер-классы хулы и Ори Таити, гала-концерт полинезийских звезд и традиционное Луау — гавайская вечеринка с угощениями. Будут представлены танцевальные культуры трех полинезийских островов – Гавайи, Таити и острова Пасхи (Рапануи)", - рассказали устроители.

В частности, Гавайи приедет представить музыкант, поэт, хореограф и основатель одной из известнейших в мире школ танца хула Кавика Алфиче. Танцы жителей Таити представит исполнительница Ори-Таити Мария Лопез, а зажигательные танцы острова Рапануи — квартет под руководством Рафаэля Эскобара.