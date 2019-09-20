В Москве начинается первый Международный фестиваль полинезийского танца

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Фестиваль Полинезийского танца "Алоха Полинезия" впервые пройдет в России 20-22 сентября, сообщили РИА Новости организаторы проекта.
"В программе фестиваля мастер-классы хулы и Ори Таити, гала-концерт полинезийских звезд и традиционное Луау — гавайская вечеринка с угощениями. Будут представлены танцевальные культуры трех полинезийских островов – Гавайи, Таити и острова Пасхи (Рапануи)", - рассказали устроители.
В частности, Гавайи приедет представить музыкант, поэт, хореограф и основатель одной из известнейших в мире школ танца хула Кавика Алфиче. Танцы жителей Таити представит исполнительница Ори-Таити Мария Лопез, а зажигательные танцы острова Рапануи — квартет под руководством Рафаэля Эскобара.
Участниками концерта также станут несколько школ гавайского танца из России. А после мастера полинезийского танца проведут несколько мастер-классов.
Фестиваль организован "Школой полинезийского танца КЕОЛА" под руководством учителя хула Марины Кеола Рогожниковой.