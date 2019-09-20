Лукашенко выступил против превращения выборов в шоу

МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что избирательная кампания в стране пройдет спокойно и тихо, несмотря на "желание некоторых придать окраску шоу".

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. Также на 7 ноября в Белоруссии назначены выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики). Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявляла, что рассчитывает на высокую конкуренцию в ходе электоральной кампании.

"Мы избирательную кампанию проведем, как всегда, спокойно, тихо. Несмотря на желание некоторых придать окраску шоу", - заявил белорусский лидер в пятницу во время общения с работниками льнозавода в Кореличах (Гродненская область). Слова президента приводит Sputnik Беларусь

По его словам, некоторые считают, в том числе на Западе, что если избирательная кампания проходит шумно, то это демократично. "А я считаю, что страну раскачивать нельзя", - сказал глава государства.

Он отметил, что, например, Россия может позволить раскачать себя на определенный период. "Покачались немножко, а труба-то работает в это время. И природный газ качают на экспорт, и нефть, и золото (есть - ред). У нас этого нет. Поэтому нам не надо раскачиваться, качать из стороны в сторону самих себя и других. Нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующие два-три будут потеряны", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что не хочет сделать плохо стране, поэтому бережет ее от раскачивания. "Мы проведем эту предвыборную кампанию спокойно. Это репетиция завтрашней кампании - президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам. А не кому-то на западе, востоке, юге или севере", - заявил глава государства.