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РИА Новости

СК допросил пострадавших при нападении рыбаков из КНДР пограничников

12:10 20.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Следователи допросили всех российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
"Пострадавшие находятся на стационарном лечении в медучреждениях города Владивостока, их состояние оценивается как стабильное. Следователями следственного управления допрошены все военнослужащие, участвовавшие в проверке и задержании шхун", - сказал собеседник агентства.
Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
Порт Раджин в Северной Корее
19 августа, 11:29РИА Новости
Российский посол в КНДР заявил о нарушении корейскими рыбаками правил лова
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Следственный комитет РФФСБ РФКНДРРоссияПриморский крайПроисшествия
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