СК допросил пострадавших при нападении рыбаков из КНДР пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Следователи допросили всех российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Пострадавшие находятся на стационарном лечении в медучреждениях города Владивостока, их состояние оценивается как стабильное. Следователями следственного управления допрошены все военнослужащие, участвовавшие в проверке и задержании шхун", - сказал собеседник агентства.

Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.