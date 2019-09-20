Аксенов заявил о новом этапе в истории российского Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Кандидат на пост главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что в истории российского полуострова начинается новый этап, историческая миссия по модернизации региона будет продолжена.
В пятницу на сессии крымского парламента нового созыва будет рассмотрен вопрос избрания главы республики. Президентом РФ Владимиром Путиным на эту должность внесены три кандидатуры: действующий глава республики Сергей Аксенов (член "Единой России"), депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.
"В истории российского Крыма начинается новый этап. За 5 лет наш полуостров, образно говоря, "врос" в Россию, как растение врастает в родную почву, которая дает ему все необходимое для жизни. Устранены все инфраструктурные и другие ограничения, которые мешали развитию. Заложена надежная основа для реализации огромного потенциала нашего региона во всех сферах", - сказал Аксенов, выступая перед депутатами.
По его словам, выборы, прошедшие 8 сентября, ясно показали, что крымчане позитивно оценивают как итоги первой российской пятилетки, так и в целом работу власти.
"Как и в 2014 году, мы с вами получили огромный кредит доверия людей. И это накладывает на нас такую же огромную ответственность. Мы обязаны продолжить историческую миссию по модернизации Крыма, начатую после победы Крымской весны. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира. Это задача, которая имеет не только экономическое, но и геополитическое и цивилизационное измерение", - подчеркнул Аксенов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия", получившая конституционное большинство в парламенте республики второго созыва, рекомендовала на пост главы Крыма кандидатуру Аксенова.
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