Аксенов заявил о новом этапе в истории российского Крыма

"Как и в 2014 году, мы с вами получили огромный кредит доверия людей. И это накладывает на нас такую же огромную ответственность. Мы обязаны продолжить историческую миссию по модернизации Крыма, начатую после победы Крымской весны. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира. Это задача, которая имеет не только экономическое, но и геополитическое и цивилизационное измерение", - подчеркнул Аксенов.