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РИА Новости

Аксенов анонсировал создание судостроительного кластера в Крыму

12:07 20.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Кандидат на пост главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будет создан судостроительный кластер, объединяющий флагманов отрасли.
В пятницу на сессии крымского парламента нового созыва будет рассмотрен вопрос избрания главы республики. Президентом РФ Владимиром Путиным на эту должность внесены три кандидатуры: действующий глава республики Сергей Аксенов (член "Единой России"), депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.
"Продолжится реализация проектов по модернизации промышленных предприятий и созданию новых рабочих мест. В частности, будет создан мощный судостроительный кластер, объединяющий флагманов отрасли", - сказал Аксенов, выступая перед депутатами.
Кроме того, по его словам, будет наращиваться государственная поддержка сельхозпроизводителей, продолжится модернизацию агропромышленного комплекса, увеличатся площади орошаемых земель, садов и виноградников.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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"Будут завершены работы по созданию туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, городе Саки, Черноморском и Ленинском районах. Продолжится модернизация инфраструктуры туризма. За 5 лет завершится строительство и реконструкция важных спортивных объектов. Пройдут ремонты в сотнях сельских домов культуры, клубов и библиотек. Завершится реконструкция знаковых объектов исторического и культурного наследия Крыма", - подчеркнул Аксенов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия", получившая конституционное большинство в парламенте республики второго созыва, рекомендовала на пост главы Крыма кандидатуру Аксенова.
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