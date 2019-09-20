Аксенов анонсировал создание судостроительного кластера в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Кандидат на пост главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будет создан судостроительный кластер, объединяющий флагманов отрасли.

В пятницу на сессии крымского парламента нового созыва будет рассмотрен вопрос избрания главы республики. Президентом РФ Владимиром Путиным на эту должность внесены три кандидатуры: действующий глава республики Сергей Аксенов (член "Единой России"), депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.

"Продолжится реализация проектов по модернизации промышленных предприятий и созданию новых рабочих мест. В частности, будет создан мощный судостроительный кластер, объединяющий флагманов отрасли", - сказал Аксенов, выступая перед депутатами.

Кроме того, по его словам, будет наращиваться государственная поддержка сельхозпроизводителей, продолжится модернизацию агропромышленного комплекса, увеличатся площади орошаемых земель, садов и виноградников.

"Будут завершены работы по созданию туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, городе Саки, Черноморском и Ленинском районах. Продолжится модернизация инфраструктуры туризма. За 5 лет завершится строительство и реконструкция важных спортивных объектов. Пройдут ремонты в сотнях сельских домов культуры, клубов и библиотек. Завершится реконструкция знаковых объектов исторического и культурного наследия Крыма", - подчеркнул Аксенов.