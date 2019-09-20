Нарколог: Россия может догнать Запад по смертельным случаям из-за вейпов

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зарегистрированных смертельных случаев из-за курения вейпов в России еще не было, но это из-за того, что вейпинг в РФ появился относительно недавно, в ближайшее время такие показатели смертности могут сравняться с западными, считает главный нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн.

В США недавно зафиксировали седьмой случай "смерти от вейпа". Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом – у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.

"Россия чуть позже начала вейпить, поэтому у нас до смертей еще не дошло, но через какое-то время мы догоним Запад в этом отношении", - рассказал РИА Новости Брюн.

Он пояснил, что курение вейпов оказывает прямое действие на легкие и мозговые структуры, так как способно разрушать нервные клетки. Кроме того, различные растворители, которые входят в состав жидкостей для вейпов, влияют на мембраны легких, через которые поступает кислород, в результате чего мембраны гибнут, уточнил Брюн.

При этом большой разницы между вейпам и системами нагревания табака нет, негативное воздействие на организм примерно одинаковое, подчеркнул эксперт.