СК проверит сообщение об иномарке, не пропустившей скорую в Подмосковье

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о водителе иномарки, который не уступил дорогу машине скорой помощи в Химкинском районе, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Ряд СМИ опубликовал видеозапись якобы с регистратора машины скорой помощи, которую не пропускает водитель иномарки на Ленинградском шоссе. СМИ сообщают, что медики ехали с включенным звуковым сигналом, а в скорой находился ребенок, нуждающийся в госпитализации. По данным СМИ, инцидент произошел 19 августа.