Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T11:57Z
https://ria.ru/20190920/1558883739.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК проверит сообщение об иномарке, не пропустившей скорую в Подмосковье

11:57 20.09.2019
252
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о водителе иномарки, который не уступил дорогу машине скорой помощи в Химкинском районе, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Ряд СМИ опубликовал видеозапись якобы с регистратора машины скорой помощи, которую не пропускает водитель иномарки на Ленинградском шоссе. СМИ сообщают, что медики ехали с включенным звуковым сигналом, а в скорой находился ребенок, нуждающийся в госпитализации. По данным СМИ, инцидент произошел 19 августа.
"Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи
26 июля, 16:55РИА Новости
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
600000
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
Источник: стрелявший в коллег в Москве полицейский не стал давать показания
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал американский план прорыва калининградской ПВО глупостью
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Рада может назначить новый состав ЦИК через неделю, сообщил депутат
Отделение ПриватБанка
В Днепре работники завода Коломойского пикетируют главный офис Приватбанка
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области женщина и двое детей погибли от отравления газом
Встреча СБ ООН по Украине, фото с места события
МИД сожалеет, что СБ ООН не принял резолюцию России и КНР по Идлибу
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи
Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx
Российский предприниматель Виктор Бут
Семья Бута может обратиться за помощью к американским правозащитникам
Стоп-кадр видео стрельбы в Краснодаре
В Краснодаре установили личность водителя "стреляющей свадьбы"
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о едином подходе к комплексному экзамену для иностранцев
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния