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РИА Новости
Липецкая область

"Точки роста" откроются в школах Липецкой области

11:56 20.09.2019
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Центры гуманитарного и цифрового образования "Точки роста" откроются 24 сентября в 25 школах Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на оснащение "Точек роста" власти направили более 39 миллионов рублей. Это - средства федерального и регионального бюджетов. Закуплено современное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и информатикой. Оборудованы шахматные зоны. Все образовательные центры "Точка роста" оформлены в соответствии с требованиями проекта в едином стиле.
Артамонов отметил, что теперь у детей появится возможность после занятий бесплатно получать дополнительное образование. Основное направление работы центров – обеспечивать доступность освоения школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.
"Подобные проекты очень важны, современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сёл и деревень открываются новые перспективы", - сказал Артамонов.
Глава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников в одном из центров Точка роста в поселке Майский Прикубанского района КЧР
3 сентября, 14:00Карачаево-Черкесская республика
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