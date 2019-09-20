"Точки роста" откроются в школах Липецкой области

ЛИПЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Центры гуманитарного и цифрового образования "Точки роста" откроются 24 сентября в 25 школах Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, на оснащение "Точек роста" власти направили более 39 миллионов рублей. Это - средства федерального и регионального бюджетов. Закуплено современное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и информатикой. Оборудованы шахматные зоны. Все образовательные центры "Точка роста" оформлены в соответствии с требованиями проекта в едином стиле.

Артамонов отметил, что теперь у детей появится возможность после занятий бесплатно получать дополнительное образование. Основное направление работы центров – обеспечивать доступность освоения школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.