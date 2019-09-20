В ГД внесли проект о едином подходе к комплексному экзамену для иностранцев

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о едином подходе к проведению комплексного экзамена для иностранцев, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства осуществляется образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.

Согласно законопроекту, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.

Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).

"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 6 статьи 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", направленное на исключение сертификатов из числа документов, которые гражданам необходимо предоставлять при получении тех или иных государственных или муниципальных услуг, поскольку сведения о сертификатах вносятся в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" и могут быть переданы с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия", - добавляется в документе.