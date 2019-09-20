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РИА Новости

В ГД внесли проект о едином подходе к комплексному экзамену для иностранцев

11:54 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о едином подходе к проведению комплексного экзамена для иностранцев, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства осуществляется образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.
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Согласно законопроекту, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.
Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 6 статьи 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", направленное на исключение сертификатов из числа документов, которые гражданам необходимо предоставлять при получении тех или иных государственных или муниципальных услуг, поскольку сведения о сертификатах вносятся в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" и могут быть переданы с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия", - добавляется в документе.
Отмечается, что законопроект позволит обеспечить единые подходы к проведению комплексного экзамена в России и за ее пределами, эффективный контроль и надзор за образовательными организациями при проведении экзамена, а также повысить качество проведения экзамена и исключить риски возможной фальсификации сертификатов.
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