Рада может назначить новый состав ЦИК через неделю, сообщил депутат

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины может назначить новый состав Центральной избирательной комиссии через неделю, заявил в пятницу глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Рада ранее по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратила полномочия ЦИК. Депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что все парламентские фракции уже направили Зеленскому списки своих кандидатур в состав ЦИК.

"Учитывая, что сегодня пятница, а на следующей неделе мы работаем в округах, то фактически (назначения нового состава ЦИК - ред.) можно ожидать через неделю", - заявил Арахамия в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".