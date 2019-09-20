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РИА Новости

Рада может назначить новый состав ЦИК через неделю, сообщил депутат

11:49 20.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины может назначить новый состав Центральной избирательной комиссии через неделю, заявил в пятницу глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Рада ранее по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратила полномочия ЦИК. Депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что все парламентские фракции уже направили Зеленскому списки своих кандидатур в состав ЦИК.
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
13 сентября, 15:14РИА Новости
Среди кандидатов в члены ЦИК Украины нет депутатов от "Слуги народа"
"Учитывая, что сегодня пятница, а на следующей неделе мы работаем в округах, то фактически (назначения нового состава ЦИК - ред.) можно ожидать через неделю", - заявил Арахамия в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. Сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".
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Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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